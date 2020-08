Libanon: "Es war wie ein Erdbeben" - Überlebende berichten von Explosionen in Beirut

Bei mehreren Explosionen in der libanesischen Hauptstadt Beirut sind mindestes 78 Menschen ums Leben gekommen, über 4.000 wurden verletzt. Die Überlebende erzählten darüber, was sie erlebt haben.

"Plötzlich spürten wir einen Knall, alles drehte sich über unseren Köpfen, ich war zu Hause in meinem Bett und sah fern, das Fenster fiel auf mich, der Kleiderschrank fiel ebenfalls über uns um, meine Tochter verletzte sich am Arm und muss jetzt operiert werden", sagte einer der Verletzten. "Meine andere Tochter hat sich an Hand und Finger verletzt, meine Cousine ist behindert, sie kann nicht laufen", fügte er hinzu.

Die Krankenhäuser der Stadt sind überfordert, die Mediziner müssen Verletzte wegen mangelnder Kapazitäten abweisen. Videos zeigen blutbeschmierte Menschen, die auf dem Fußboden sitzen und auf Hilfe warten. Lokale Medien riefen die Öffentlichkeit zur Blutspende auf.

Mehr zum Thema - Nach Explosion von Beirut: Gouverneur zieht Vergleich zu Hiroshima