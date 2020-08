"Das ist eine Katastrophe": 78 Tote und über 4.000 Verletzte nach Explosionen in Beirut

Die Zahl der Todesopfer nach den schweren Explosionen in der libanesischen Hauptstadt Beirut steigt weiter an. Mindestens 78 Menschen seien getötet und über 4.000 verletzt worden, sagte Gesundheitsminister Hassan Hamad am späten Dienstagabend.

In der libanesischen Hauptstadt Beirut hat sich am Dienstag eine gewaltige Explosion mit Dutzenden Toten und mindestens 4.000 Verletzten ereignet. Über der Stadt stieg am frühen Abend eine riesige Rauchwolke auf. Durch die Wucht der Explosion am Hafen der Küstenstadt gingen Fenster zu Bruch, Straßen waren mit Trümmern und Glasscherben übersät. Große Teile des Hafens wurden vollständig zerstört.

Die Ursachen der Explosionen bleiben zunächst unklar. Dem Chef des libanesischen Sicherheitsdienstes Abbas Ibrahim zufolge haben sich die Explosionen in einem Lager ereignet, in dem beschlagnahmte Sprengstoffe aufbewahrt wurden. Berichten zufolge soll in dem Lager Natriumnitrat aufbewahrt worden sein, das vor über einem Jahr auf einem Schiff beschlagnahmt wurde.

Die Videos, die in sozialen Netzwerken kursieren, zeigen eine erste Explosion eines Lagers nahe einem Getreidesilo im Hafen von Beirut. Darauf folgt eine heftigere Explosion mit einer riesigen pilzförmigen Rauchwolke.

Mehr zum Thema - Beirut: Explosion soll sich in Lager mit beschlagnahmtem Sprengstoff ereignet haben

Die Krankenhäuser der Stadt sind überfordert, die Mediziner müssen Verletzte wegen mangelnder Kapazitäten abweisen. Videos zeigen blutbeschmierte Menschen, die auf dem Fußboden sitzen und auf Hilfe warten. Lokale Medien riefen die Öffentlichkeit zur Blutspende auf.

Regierungschef Hassan Diab bezeichnete die Lage als eine Katastrophe und erklärte den Mittwoch zum Tag landesweiter Trauer in Gedenken an die Opfer. Außerdem rief er die "befreundeten Länder" dazu auf, das Land zu unterstützen. Präsident Michel Aoun berief eine Dringlichkeitssitzung des Nationalen Verteidigungsrats ein. Für die Stadt wurde ein zwei Wochen langer Notstand verhängt.

Mehr zum Thema - Explosionen in Beirut: Die Welt spricht dem Libanon Beileid aus