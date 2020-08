Explosionen in Beirut: Offenbar libanesischer Politiker unter den Opfern

Ein Bild der Verwüstung in Beirut: Gewaltige Explosionen erschütterten die libanesische Hauptstadt am 4. August 2020.

Inmitten politischer Turbulenzen im Libanon kommt es am Hafen von Beirut zu mehreren gewaltigen Explosionen. Hinweise auf einen Anschlag oder einen politischen Hintergrund gibt es bislang nicht. Unter den Opfern soll auch ein libanesischer Politiker sein.

Der Libanon steckt in einer seiner schwersten Krisen seit Jahrzehnten. Nun erschüttern mehrere gewaltige Explosionen die Hauptstadt Beirut. Die Hintergründe sind noch unklar. Vermutlich kam es in einem Lager zu den Detonationen, in dem beschlagnahmter Sprengstoff aufbewahrt wurde.

Die Zahl der Todesopfer steigt immer weiter an. Mindestens 50 Menschen seien getötet und weitere 2.700 verwundet worden, sagte Gesundheitsminister Hassan Hamad am späten Dienstagabend. Unter den Todesopfern befindet sich mutmaßlich auch ein Politiker: Nach mehreren Medienberichten kam auch Nazar Najarian, Generalsekretär der Partei Kata'ib, ums Leben. Najarian soll zum Zeitpunkt der Explosion in seinem Büro gewesen sein. Eine offizielle Bestätigung dieser Nachricht gibt es noch nicht.

General Secretary of Lebanon's Kataeb Party, Nazar Najarian, has died due to the blast in #Beirut. pic.twitter.com/c8UOWLPPRJ — SV News 🚨 (@SVNewsAlerts) August 4, 2020

