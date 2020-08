RT-Doku: Syrische Tagebücher

Quelle: RT

Der Krieg in Syrien, der nun schon das zehnte Jahr andauert, hat bei den Menschen, die in Syrien kämpfen und darüber berichten, Narben hinterlassen. Das RT-Dokumentationsteam blickt zurück und spricht mit denjenigen, die an der Frontlinie gekämpft haben.

Sameer Alfarra, ein Fernsehkameramann, erinnert sich an seine erste Autoexplosion während des Arabischen Frühlings 2011. Später wurde "der Gestank von Krieg und Verbrennung" zu seiner neuen Normalität, und sein Heimatland wurde ihm fremd. Er erklärt, wie es war, über den Konflikt zu berichten, welche Verluste er erleiden musste und warum er sein Land nie jemand anderem überlassen wird.