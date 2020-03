Corona-Epizentrum Wuhan: Ausgangssperre soll am 8. April wieder aufgehoben werden (Video)

Quelle: www.globallookpress.com © TPG/Keystone Press Agency Feuerwehrleute desinfizieren einen Bahnhof von Wuhan.

Das Corona-Virus wurde zuerst in der Stadt Wuhan in der chinesischen Provinz Hubei festgestellt. Von dort aus soll es sich weltweit verbreitet haben. Während in vielen Ländern die Gesundheitssysteme zusammenzubrechen drohen, zeigt sich in China eine gewisse Entspannung.

Es gibt kaum noch Neuinfektionen. 47 neu registrierte Fälle gehen komplett auf Einreisen aus dem Ausland zurück. In Wuhan sollen die Quarantäne-Maßnahmen ab dem 8. April gelockert werden. In vielen anderen Landesteilen wurden sie das bereits. Die rigorosen chinesischen Seuchenpläne scheinen erfolgreich zu sein.