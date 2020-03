Raketentests und Corona-Krise: Donald Trump würdigt in Brief Beziehungen zu Kim Jong-un

US-Präsident Donald Trump hat nach Angaben Nordkoreas in einem Brief an Kim Jong-un seine Pläne dargelegt, das Verhältnis zwischen beiden Ländern voranzutreiben. Die Erklärung kam vor dem Hintergrund der Corona-Krise und einen Tag nach einem Raketentest Nordkoreas.

Am Sonntag teilte die Schwester Kim Jong-uns, Kim Yo-jong, mit, dass Donald Trump in einem persönlichen Brief an den nordkoreanischen Staatschef dafür plädiert habe, die Beziehungen zwischen beiden Ländern voranzutreiben. Der US-Präsident habe auch seine Absicht für eine Zusammenarbeit bei der Seuchen-Bekämpfung geäußert.

Zwar würdigte Kim Yo-jong das Schreiben als angemessene Aktion Donald Trumps, die guten Beziehungen zu ihrem Bruder beizubehalten. Dennoch warf die Schwester des nordkoreanischen Führers den USA vor, ein «grausames Umfeld» für Nordkorea schaffen zu wollen. Nordkorea arbeite hart daran, sich in diesem Umfeld selbst tu verteidigen. Außerdem warnte Kim Yo-jong, das gute Verhältnis zwischen ihrem Bruder und dem US-Präsidenten dürfe nicht auf die belasteten Beziehungen zwischen beiden Ländern übertragen werden.

Nach seinem gescheiterten Gipfel mit Donald Trump im Februar 2019 in Vietnam hatte Kim Jong-un den USA eine Frist bis Ende desselben Jahres gegeben, um akzeptable Vorschläge für die Fortsetzung der Verhandlungen über Nordkoreas Atomwaffenprogramm anzubieten. Da kein Vorschlag kam, sah sich die Führung in Pjöngjang nicht mehr an den Teststopp für Atombomben und Langstreckenraketen gebunden.

Nach Angaben des Militärs in Südkorea wurden am Samstag zwei ballistische Raketen in Richtung des Japanischen Meers abgefeuert. Die Raketen flogen bei einer Höhe von bis zu 50 Kilometern etwa 410 Kilometer weit. (dpa)

