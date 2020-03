Thailand heilt offenbar Corona-Patientin mit Medikamenten-Mix

Eine Pendlerin mit Schutzmaske während des Berufsverkehrs in Bangkok, Thailand, am 26. Februar 2020.

Ein Impfstoff wird noch auf sich warten lassen, doch es gibt auch gute Nachrichten: Italienischen Forschern ist es gelungen, das Virus in einem Labor zu isolieren. Thailand meldet gar, mittels eines Medikamenten-Mix eine infizierte Frau aus China geheilt zu haben.

Thailändische Behörden haben erklärt, eine mit dem Corona-Virus infizierte Frau erfolgreich behandelt zu haben. Dabei setzten sie nach eigenen Angaben gegen das neuartige Virus einen Mix aus Grippe- und HIV-Medikamenten ein. Der Zustand der infizierten Frau aus China habe sich nach der Behandlung mit den Medikamenten deutlich verbessert, berichtete das thailändische Gesundheitsministerium. Binnen 48 Stunden nach Beginn der Behandlung sei das Virus bei der Frau nicht mehr nachweisbar gewesen.

Laut dem Gesundheitsministerium nutzten die Ärzte eine Kombination aus dem Grippe-Medikament Oseltamivir sowie aus zwei zur Behandlung von HIV eingesetzten antiviralen Wirkstoffen: Lopinavir und Ritonavir. Diese Behandlungsform soll nun im Labor weiter getestet werden, so das Ministerium weiter.

In Thailand wurden bislang 43 Infektionen mit dem Virus SARS-CoV-2 nachgewiesen. Damit ist Thailand in Asien nach Südkorea (4.335), Japan (256), Singapur (106) und Hongkong (98) aktuell an fünfter Stelle der betroffenen Anrainerstaaten – abgesehen von China. 31 der thailändischen Patienten sind mittlerweile wieder geheilt, 12 weitere werden also in Krankenhäusern noch weiter behandelt.

Auch aus Italien kommen gute Nachrichten: Forschern in Rom ist es gelungen, das Corona-Virus zu isolieren. "Das ist international eine wichtige Nachricht. Sie bedeutet, dass es mehr Möglichkeiten gibt, es zu verstehen und zu studieren, um es eindämmen zu können", erklärte der italienische Gesundheitsminister Roberto Speranza. Die Forschungsergebnisse der Wissenschaftler vom nationalen Institut für Infektionskrankheiten Lazzaro Spallanzani in Rom würden nun der internationalen Gemeinschaft für weitere Untersuchungen zur Verfügung gestellt werden.

Italien meldete bisher zwei bestätigte Fälle des neuartigen Corona-Virus SARS-CoV-2. Zwei chinesische Touristen sollen damit infiziert sein. Laut der Nachrichtenagentur Ansah hätten die Wissenschaftler das Virus in weniger als 48 Stunden nach der Diagnose bei beiden Patienten isolieren können. Bereits vor wenigen Tagen gelang es australischen Forschern, das Corona-Virus im Labor nachzuzüchten.

Mehr zum Thema - Hamsterkäufe wegen Corona-Panik: Einzelhandel meldet riesiges Umsatzplus