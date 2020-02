Erste ausländische Corona-Virus-Opfer in Wuhan – Gesamtzahl der Toten steigt auf über 700

Personal in Schutzanzügen wartet auf die Kontrolle der Passagiere, die in Wuhan an Bord eines Fluges gehen, der vom US-Außenministerium gechartert wurde, um Amerikaner und Kanadier aus China wegen des Ausbruchs des Coronavirus zu evakuieren.

Die US-Botschaft in Peking bestätigte den Tod einer mit dem Corona-Virus infizierten US-Amerikanerin und somit den ersten Todesfall eines ausländischen Staatsbürgers nach dem Virus-Ausbruch. Gestorben ist auch ein Japaner, der ähnliche Symptome wie Corona-Patienten aufwies.

Am Samstag zitierte die Zeitung South China Morning Post einen Sprecher der Botschaft, der zunächst das Geschlecht des Opfers offenließ:

Wir können bestätigen, dass ein 60-jähriger US-Staatsbürger mit diagnostiziertem Corona-Virus am 6. Februar im Jinyintang-Krankenhaus im chinesischen Wuhan gestorben ist.

Die Botschaft sprach den Familienangehörigen ihr aufrichtiges Beileid für den Verlust aus, verweigerte jedoch aus Respekt vor deren Privatsphäre weitere Kommentare zum Todesfall.

Später legte ein Bericht der New York Times nähere Details zur verstorbenen Person vor. Es handelt sich demnach um eine Frau um die 60 Jahre, die begleitende gesundheitliche Probleme hatte. Die Zeitung berief sich dabei auf zwei mit dem Sachverhalt vertraute Quellen.

Zur selben Zeit vermeldete Japan den Tod eines Staatsbürgers in Wuhan an einer Infektion, hinter der das neuartige Corona-Virus vermutet wurde. Der Japaner soll ebenso circa 60 Jahre alt gewesen sein. Das japanische Außenministerium konnte einen Corona-Fall beim Verstorbenen allerdings vorerst nicht nachweisen und sprach bei der Todesursache von einer "viralen Lungenentzündung".

Im Vergleich zum Vortag stieg die Zahl der nachgewiesenen Infektionen und der Toten durch das Virus erneut kräftig an. Innerhalb eines Tages stieg die Zahl der Patienten, bei denen das Virus nachgewiesen wurde, um 3.399 auf 34.546. Auch die Anzahl der Toten erhöhte sich erneut deutlich um 86 auf 722. Allein die Provinz Hubei, wo das Virus ursprünglich in der Metropole Wuhan ausgebrochen war, meldete 81 neue Todesopfer. Außerhalb Chinas gibt es über 270 weitere Fälle in mehr als zwei Dutzend Ländern, davon 14 in Deutschland.

