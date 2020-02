Wettlauf gegen die Zeit: Erste Corona-Notklinik nach nur zehn Tagen Bauzeit in Wuhan eröffnet

Am Montag hat das erste Sonderspital für Lungenkranke im Epizentrum der neuartigen Corona-Virus-Epidemie, der chinesischen Stadt Wuhan, seine ersten Patienten empfangen. Die Klinik wurde gemäß dem ursprünglichen Bauplan in einer Rekordzeit von zehn Tagen errichtet.

Rund 7.000 Bauarbeiter und circa 800 schwere Baumaschinen waren rund um die Uhr vor Ort im Einsatz, damit das Huoshenshan-Krankenhaus rechtzeitig seinen Betrieb aufnehmen konnte. Der Bauvorgang wurde via Webcam in Echtzeit im Internet übertragen, Millionen von Zuschauern verfolgten diesen über einen Livestream. Laut Angaben der Nachrichtenagentur Associated Press nahmen sich die Behörden von Wuhan dabei am Xiaotangshan-Krankenhaus in Peking ein Beispiel, das zu Zeiten der SARS-Pandemie 2002/2003 in China ebenso zügig erbaut worden war.

How long do you think it could take to build a modern hospital like the #Huoshenshan that can accommodate 1000 patients? The answer from China is 10 DAYS! The #coronavirus will finally be defeated! pic.twitter.com/ajJep2XtUg — Youlin Zau (@YoulinZau) February 2, 2020

An inside look at the Huoshenshan Hospital, which was finished in 10 days in #Wuhan. On February 2, the makeshift hospital began to receive #coronavirus patients. Each ward has a toilet with a water heater and an air purifier. pic.twitter.com/clxWsVw8sk — People's Daily, China (@PDChina) February 3, 2020

Die neue Klinik mit einer Gesamtfläche von 60.000 Quadratmetern wird von beinahe 1.400 medizinischen Kräften des Militärs betrieben. Sie verfügt über 30 Intensivstationen, ein besonderes Belüftungssystem sowie spezielle doppelseitige Schränke, die einen direkten Kontakt zwischen dem medizinischen Personal und den Patienten vermeiden lassen. Dazu kommen Infrarot-Scanner, die die Symptome der Corona-Virus bezogenen Krankheit bei den Mitarbeitern aufspüren sollen, Roboter zur Lieferung von Essen und Medikamenten sowie zur Entnahme von Proben und ein Videosystem, das eine Verbindung zu dem zentralen Militärkrankenhaus in Peking ermöglicht. Im Xiaotangshan-Krankenhaus können gleichzeitig bis zu 1.000 Menschen behandelt werden.

In den kommenden Tagen wird in Wuhan außerdem die Eröffnung einer zweiten Notklinik zur Behandlung von Corona-Virus-Kranken geplant. Das Leishenshan-Krankenhaus mit weiteren 1.500 Betten soll voraussichtlich am Donnerstag – ebenso zehn Tage nach Baubeginn – in Betrieb genommen werden.

Time-lapse: Leishenshan Hospital under construction in Wuhan, China. This is the 2nd #SARS treatment-model facility in the city. #coronavirus#pneumoniapic.twitter.com/yO5uWnrWmz — China Xinhua News (@XHNews) February 2, 2020

