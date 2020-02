Putin: Russland bereit, China bei der Eindämmung der Verbreitung des neuen Corona-Virus zu helfen

Russlands Präsident Wladimir Putin schickte seinem chinesischen Amtskollegen ein Telegramm, in dem er den Betroffenen sein Beileid ausspricht. Außerdem teilte er mit, dass Moskau Peking dabei unterstützen wird, die Bedrohung durch das neuartige Corona-Virus einzudämmen.

Im Zusammenhang mit dem Ausbruch der Corona-Virus-Infektion in der Volksrepublik China sandte der russische Präsident Wladimir Putin ein Telegramm an Chinas Präsident Xi Jinping, in dem er allen, deren Familien mit Trauer konfrontiert waren, sein aufrichtiges Beileid und die Wünsche nach einer baldigen Genesung der Erkrankten zum Ausdruck brachte. Der russische Präsident erklärte sich bereit, dem befreundeten chinesischen Volk die notwendige Hilfe zukommen zu lassen. Er versicherte, dass die zuständigen russischen Stellen auf eine möglichst enge Zusammenarbeit mit entsprechenden Strukturen in China ausgerichtet sind, um diese gemeinsame Bedrohung so schnell wie möglich zu stoppen.

Der russische Staatschef zeigte sich zuversichtlich, dass die Maßnahmen, die von den chinesischen Behörden ergriffen werden, letztlich dazu beitragen werden, die Ausbreitung des Virus zu stoppen und die damit verbundenen Verluste zu minimieren.

