Corona-Virus hat auch gute Seiten: McDonalds schließt Restaurants in fünf chinesischen Städten

Quelle: Reuters © Bobby Yip

Folge uns auf

Nachdem in China mehrere Städte aufgrund des Corona-Virus abgeriegelt und die Bewegungsfreiheit von über 30 Millionen Menschen eingeschränkt wurde, will die US-amerikanische Fast-Food-Kette McDonalds nun ihre Restaurants in fünf chinesischen Städten schließen.

Die Fast-Food-Kette McDonalds hat angekündigt, ihre Geschäfte in fünf Städten in der chinesischen Provinz Hubei einzustellen, wo das neue tödliche Corona-Virus vermutlich seinen Ursprung hat. Die Aussetzung soll am Freitag in Kraft treten. Die Restaurantkette hat Dutzende von Standorte in der Region, darunter auch in der Stadt Wuhan, die als Epizentrum des Virus gilt. Abgesehen von Wuhan, wo die meisten Infektionen aufgetreten sind, wird McDonalds Restaurants in Erzhou, Huanggang, Qianjing und Xiantao schließen. Die chinesischen Behörden haben mehrere Städte geschlossen und die Bewegungsfreiheit von über 30 Millionen Menschen eingeschränkt, um die Ausbreitung des Virus zu stoppen. Bislang gibt es fast 900 bestätigte Infektionen, die Zahl der Todesfälle liegt aktuell bei 26 und steigt weiter, wobei bisher kein Impfstoff zur Verfügung steht. Die Ausbreitung des Virus erfolgt zu einem Zeitpunkt, an dem China seinen größten Feiertag des Jahres begeht, das Frühlingsfest, was auch als das chinesische Neujahrsfest bezeichnet wird. Chinesische Metropolen wie Peking und Shanghai haben große öffentliche Veranstaltungen abgesagt und Touristenattraktionen geschlossen. Mehr zum Thema - Hongkong bestätigt erste Fälle von Corona-Virusinfektionen – Verkauf von Gesichtsmasken boomt