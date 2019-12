Mindestens 15 Tote bei Flugzeugabsturz in Kasachstan

Quelle: Reuters © / MINISTRY OF INTERNAL AFFAIRS REP

In der kasachischen Stadt Almaty ist am Freitagmorgen ein Flugzeug abgestürzt. Die Maschine stürzte kurz nach dem Start in ein Wohnhaus. Bei dem Unglück starben mindestens 15 Menschen, viele weitere wurden verletzt. Rettungskräfte suchen weiter nach Überlebenden.

Beim Absturz eines Flugzeugs der kasachischen Fluglinie Bek Air unmittelbar nach dem Start in Almaty sind am Freitagmorgen mindestens 15 Menschen ums Leben gekommen. Das Flugzeug vom Typ Fokker 100 begann unmittelbar nach dem Start abzusacken und durchbrach eine Mauer. Danach stürzte es in ein zweistöckiges Wohngebäude. Das berichtete die kasachische Luftfahrtbehörde. Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Саолет разбился у инас. Скорой нет. Уже полчаса помощи нет. Бекэйр. #алматы Ein Beitrag geteilt von Марал Ерман (@maral_yerman) am Dez 26, 2019 um 5:40 PST Nach Angaben der Behörden wurden bei dem Absturz mindestens 15 Menschen getötet und Dutzende verletzt, viele davon schwer. Es habe auch mehrere Überlebende gegeben. Am Absturzort befinden sich Dutzende Rettungskräfte und Sanitäter auf der Suche nach Überlebenden. Mindestens acht Kinder sollen aus den Trümmern gerettet worden sein, die ins Krankenhaus gebracht wurden. Noch ist unklar, ob sich auch Kinder unter den Todesopfern befinden. Auf den sozialen Netzwerken geteilte Bilder zeigen Wrackteile des Flugzeugs inmitten der Trümmer eines Backsteinhauses. Man sieht Ersthelfer, die in den Trümmern nach Überlebenden suchen. #Bekair plane crashes after take off from Almaty Airport #flight2100#Almaty#Алматыpic.twitter.com/qx9HiKbjSn — Hamadi Aram (@H_Aram) 27. Dezember 2019 An Bord Fluges Bek Air 2100, dessen Ziel die kasachische Hauptstadt Nursultan war, befanden sich 98 Menschen, davon 93 Passagiere und fünf Besatzungsmitglieder. Bek Air soll insgesamt über sieben Fokker 100 verfügen. Die Luftfahrtbehörde ordnete an, dass diese vorläufig am Boden bleiben müssen.