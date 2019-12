Indischer Stabschef: Russisch-indisches Manöver Indra-2019 stärkt Freundschaft mit Moskau

Quelle: Sputnik © Witali Ankow Gruppenfoto der Indra-Teilnehmer aus dem Jahr 2017

In Indien haben gemeinsame russisch-indische Militärmanöver unter dem Namen Indra-2019 begonnen. Von russischer Seite nehmen mehr als 700 Soldaten an den Übungen teil, die in drei indischen Bundesländern abgehalten werden.

Die russisch-indischen Übungen mit dem Namen Indra-2019, die am Mittwoch auf dem Babina-Truppenübungsgelände in Indien begonnen haben, tragen zur Freundschaft zwischen den beiden Ländern bei. Das erklärte der Manöverkommandant der indischen Seite, Stabschef des südlichen Kommandos der indischen Streitkräfte Generalleutnant Dapinder Singh Ahuja. Nach einer offiziellen Zeremonie zur Eröffnung der Manöver sagte er: Diese Übungen, die heute in Zentralindien eröffnet wurden, zielen darauf ab, die Freundschaft zwischen unseren beiden Ländern zu stärken. Russland ist unser langjähriger und bewährter Freund. Dies sind die ersten Indra-Truppenübungen, die auf indischem Territorium laufen. Die ersten derartigen militärischen Übungen mit mehreren Streitkräften fanden 2017 in Russland statt. Sie tragen zur Friedenserhaltung bei und bereiten sich auf gemeinsame Aktionen und friedenserhaltende Operationen unter der Schirmherrschaft der Vereinten Nationen vor. Der Manöverkommandant der russischen Seite, Generalmajor Oleg Zekow stellte fest, dass die Übungen die Entwicklung der Beziehungen zwischen den Armeen der Partnerländer erleichtern würden: Sie zielen darauf ab, die Interaktion zwischen den Soldaten unserer Länder auf der operativen Ebene zu verbessern. Indra-2019 ist eine mehrstufige militärische Übung an der mehrere Teilstreitkräfte teilnehmen. Sie wird zehn Tage dauern. Die Manöver werden auf Trainingsgeländen in drei indischen Bundesstaaten durchgeführt. Russland wird an der militärischen Übung mit über 700 Soldaten vertreten sein, darunter Einheiten aus dem Östlichen Russischen Militärbezirk, Piloten und Techniker der Luftwaffen- und Luftverteidigungsarmee des Bezirks sowie Besatzungen der Kriegsschiffe der Ostsee-Flotte. Während der Manöver werden die russischen Truppen Panzer und gepanzerten Mannschaftswagen sowie Flugzeuge einsetzen, die von der Empfängerseite zur Verfügung gestellten werden. Die Übungen werden bis 21. Dezember andauern.