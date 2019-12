Die Afghanistan-Lüge: Der "Krieg gegen den Terror" ist ein einziges Chaos (Video)

Quelle: Reuters © Reuters Symbolbild: Afghanen trampeln auf einer US-Flagge herum (Dschalalabad, 19. September 2012).

Folge uns auf

Seit bald 20 Jahren kämpfen die USA in Afghanistan "gegen den Terror". Und seit fast Jahrzehnten sind am Gewinnen. Ob Bush, Obama oder Trump: Die US-Präsidenten wussten alle zu vermelden, dass der Sieg in Afghanistan kurz bevorsteht.

Mehr zum Thema - "Das Volk konstant belogen": US-Regierung fälscht seit Jahren Statistiken über Afghanistan-Krieg Neue Dokumente zeigen, dass die USA nicht nur den Krieg nicht gewinnen. Die US-Präsenz in Afghanistan ist zudem gezeichnet durch absolutes Chaos und Inkompetenz. Nichts funktioniert, die Gelder versickern, die Korruption grassiert – und auf allen Ebenen gibt man sich größte Mühe, wenigstens den Anschein einer erfolgreichen Arbeit zu wahren.