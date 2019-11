Indischer Politiker: Pakistan vergiftet Luft von Neu-Delhi - Pakistanischer Minister droht mit Krieg

Pakistan habe verbotene Substanzen freigesetzt, um indischen Bürgern in Neu-Delhi die Luft zum Atmen zu nehmen, so ein indischer Politiker. Bauern und Fabriken trügen keine Schuld. Pakistan warnt vor der Unterstützung für Indien im Kaschmir-Konflikt und droht mit Raketen.

Unter dem indischen Präsidenten Narendra Modi wachsen die Spannungen zwischen den beiden Atommächten Pakistan und Indien. Modi hatte den Sonderstatus der umkämpften Region Kaschmir aufgekündigt. Die pakistanische Führung sieht hierin den Versuch einer langfristigen ethnischen Säuberung des mehrheitlich von Muslimen bewohnten Gebiets.

Nun soll Pakistan auch für die extrem hohe Feinstaubbelastung der Millionenmetropole Delhi verantwortlich sein. Diese ist mit 900 Mikrogramm pro Kubikmeter so hoch wie seit Jahren nicht mehr. Die Behauptung stammt vom Funktionär der rechtskonservativen Partei BJP, Vineet Agarwal Sharda:

Es besteht die Möglichkeit, dass giftiges Gas durch irgendein Nachbarland freigesetzt wurde, welches Angst vor uns hat.

In Neu-Delhi wurde ein partielles Fahrverbot initiiert. Autos mit geraden und ungeraden Nummernschildern wechseln sich Tag für Tag ab. So will man in der Metropole eine Linderung des Umweltproblems erreichen. Schulen wurden zunächst geschlossen, und viele Bauvorhaben wurden unterbrochen. Die Luftverschmutzung erstreckt sich über den gesamten Norden Indiens, und Schuld haben womöglich auch Bauern, welche Felder abbrennen, um eine neue Aussaat vorzubereiten.

Sharda kritisierte dagegen Regierungsvertreter, welche die Luftverschmutzung auf Fabriken und Landwirtschaft zurückführen. Die Bauern seien schließlich das Rückgrat Indiens. Die Bauern und die Industrie sollten nicht beschuldigt werden. Indien solle ernsthaft in Betracht ziehen, ob nicht Pakistan dahinter stecke. Dabei betonte er, im Gegensatz zu Pakistan habe Indien niemals einen Krieg verloren.

Pakistanischer Minister droht mit Krieg

Der pakistanische Minister für Kaschmir-Angelegenheiten, Ali Amin Gandapur, warnte vor einem Krieg in Kaschmir:

Wenn die Spannungen mit Indien im Bezug auf Kaschmir eskalieren, wird Pakistan gezwungen sein, in den Krieg zu ziehen.

An jedes Land, welches sich in dem Konflikt auf die Seite Indiens schlägt, richtete er eine Drohung:

Wenn eine Rakete (von Pakistan aus) nach Indien abgefeuert wird, geht die nächste an dessen Unterstützer. (...) Diejenigen, die sich im Bezug auf die Kaschmir-Sache auf die Seite Indiens stellen, müssen mit Konsequenzen rechnen.

Selbst ein muslimisches Land würde davon nicht verschont.

