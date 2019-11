"Mehr Verständnis für Protestbewegung" - Hongkonger Studenten entwickeln Virtual Reality Spiel

Der Spieler des Virtual Reality Games "Liberate Hongkong" kann die Rolle eines Demonstranten in Hongkong an vorderster Front übernehmen. Zwischen Hochhäusern muss man Tränengas und der Polizei ausweichen. Illegalität und Gewalt würden nicht verherrlicht betonen die Entwickler.

Hongkong-Demonstranten werfen der Polizei der Sonderwirtschaftszone vor, Gewalt eingesetzt zu haben. Ein Student wurde von einem Polizisten angeschossen. Ihre Proteste richtete sich ursprünglich gegen ein Gesetzesvorhaben, was als "Auslieferungsgesetz" betitelt wurde. Damit, so fürchten die Gegner, verlieren Hongkong und dessen Bürger ein Stück ihres Sonderstatus und Kritiker könnten an Peking ausgeliefert werden.

Damit auch Nicht-Hongkonger das "Leid der Demonstranten nachempfinden können", haben Studenten aus Hongkong nun ein 360 Grad Virtual Reality (VR-) Spiel entwickelt. Sie betonen, dass das Spiel weder Gewalt fördere, noch zu illegalen Handlungen aufriefe.

Der Spieler findet sich in einer virtuellen Welt zwischen den Hochhäusern Hongkongs wieder, muss dem Tränengas und den Schlägen der Polizei ausweichen. Wie im echten Hongkong sind an einer Wand auf Post-its Protestsprüche zu lesen, wie "Kampf für die Freiheit", "Fünf Forderungen und keine weniger". Hinzu kommen Erklärungen rund um die Demonstrationen.

Eine der Entwicklerinnen des Spiels erklärt, das Spiel selbst sei eine Form des Protests:

Hier kann man erleben, welche Krise der Demonstrant an vorderster Front durchgemacht haben könnte.

Ein vorheriges Spiel, was die Hongkong-Proteste zum Inhalt hatte, wurde vom Unternehmen Google aus dem App-Store verbannt, nachdem der berühmte E-Sportler "blitzchung", der mit bürgerlichem Namen Ng Wai heißt, das Spiel testete und sich anschließend für die Befreiung Hongkongs aussprach.