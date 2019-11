Russisch-indische Initiative zur Terrorismusbekämpfung nimmt Rückzugsorte von Extremisten ins Visier

Russland und Indien wollen die Zusammenarbeit im Kampf gegen Terroristen verstärken und die Rückzugsorte von Extremisten zerstören. Das teilte eine bilaterale Arbeitsgruppe zur Terrorismusbekämpfung in einer Erklärung mit.

Moskau und Neu-Delhi werden die Zusammenarbeit im Kampf gegen den Terrorismus verstärken und die Zufluchtsorte von Militanten auf der ganzen Welt zerstören.

Das erklärte die bilaterale Arbeitsgruppe zur Terrorismusbekämpfung.

Die Arbeitsgruppe, die seit Mittwoch in der indischen Hauptstadt tagt, verurteilte "den Terrorismus in all seinen Erscheinungsformen" und forderte tiefere Beziehungen in Fragen der Terrorismusbekämpfung. Dies soll unter anderem durch "einen intensiveren Informationsaustausch" und "regelmäßige Treffen auf Expertenebene" ermöglicht werden.

Beiden Seiten betonten außerdem, dass "glaubwürdige und unumkehrbare Maßnahmen ohne Doppelmoral" gegen Terroristen und deren Rückzugsorte – insbesondere in der Region Südasien – erforderlich sind.

Die russische Delegation unter der Leitung des stellvertretenden Außenministers Oleg Syromolotow wurde von der Sekretärin des indischen Außenministeriums Vijay Thakur Singh empfangen. Die nächste Sitzung der Arbeitsgruppe soll in Russland stattfinden und wird zu einem noch festzulegenden Zeitpunkt einberufen.