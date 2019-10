Hongkong im Zustand eines Horrorfilms (Video)

Quelle: AFP Ein Demonstrant kostümiert als "Captain America" – eehr als an Szenen aus einem "Superheldenfilm" erinnert Hongkong dieser Tage an Bilder aus einem Horrorstreifen.

In dem Hollywood-Film "The Purge" sind einmal im Jahr für zwölf Stunden alle Verbrechen erlaubt. Auf den Straßen herrschen dann Anarchie, Mord und Totschlag. In Hongkong herrschen seit 17 Wochen zumindest ähnliche Zustände.

Die Proteste haben aus dem asiatischen Wirtschaftszentrum eine Stadt im Ausnahmezustand gemacht. Geschäfte bleiben geschlossen, der öffentliche Nahverkehr ist außer Betrieb. Verbrechen und Ausschreitungen sind nicht zwar legal, jedoch ist die Polizei mit deren Unterbindung häufig überfordert. Die Demonstranten sind zumeist junge Menschen mit geringen Aussichten auf gute Arbeit. Einige Beobachter halten ein Eingreifen von außen in naher Zukunft für immer wahrscheinlicher.