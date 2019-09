Neun asiatische Staaten unterzeichnen Abkommen über Zusammenarbeit und Reformen im Energiebereich

Die Erklärung wurde am Samstag in Taschkent von neun Energieministern des Central Asia Regional Economic Cooperation Program (CAREC) unterzeichnet – jenen Afghanistans, Aserbaidschans, Georgiens, Kasachstans, Kirgisistans, der Mongolei, Pakistans, Tadschikistans und Usbekistans. Tatjana Ewstifejewa, die Sprecherin der Asiatischen Entwicklungsbank (ADB), erklärte:

Diese Länder haben eine historische Erklärung unterzeichnet, die die grenzüberschreitende Zusammenarbeit in Energiefragen beschleunigen und die Region der Schaffung eines eigenen Energiemarktes einen Schritt näher bringen wird.

Die Asiatischen Entwicklungsbank fungiert als Sekretariat des CAREC-Programms. Ewstifejewa stellte fest, dass die Erklärung die Region auf einen "schnelleren Weg der Reformen" bringt, der zu liberaleren Energiemärkten mit mehr Beteiligung und Investitionen des Privatsektors führen würde.

Die Minister stimmten auch einer neuen CAREC-Energiestrategie für die nächsten zehn Jahre zu, die als Fahrplan für die Erreichung einer sicheren Energiezukunft dienen soll. ADB-Vizepräsident Divakar Gupta sagte:

Der Energiesektor stimuliert das Wirtschaftswachstum in der Region, weshalb diese [Erklärung] so wichtig ist. Heute haben sie ihr Engagement für die Zusammenarbeit gestärkt, um eine zuverlässige und erschwingliche Energieversorgung in der Region zu gewährleisten, moderne Energiemärkte zu entwickeln und saubere Energie als effizientere und nachhaltigere Energiequelle zu nutzen.