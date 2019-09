Pakistans Premier Imran Khan: US-Intervention hat mein Land destabilisiert (Video)

"Pakistan hatte im US-geführten 'Krieg gegen den Terror' in Afghanistan 70.000 Menschenopfer zu beklagen – mehr als irgendein anderer an der US-Militärkampagne beteiligter Staat", so Pakistans Premierminister Imran Khan gegenüber RT.

Wie der Politiker die Rolle seines Landes und anderer Länder in diesem Konflikt sieht, und was er zum Vorwurf der Terrorunterstützung sagt, dazu mehr im RT-Exklusivinterview.