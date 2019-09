Geschichtsvergessen: Demonstranten in Hongkong bitten Ex-Kolonialmacht um Hilfe (Video)

Vor der britischen Botschaft in Hongkong fordern Demonstranten den Erhalt der Staatsbürgerschaft durch die ehemalige Kolonialmacht ein.

Die Proteste in Hongkong nehmen teils groteske Züge an. Aktuell forderten hunderte Demonstranten vor der britischen Botschaft die britische Staatsbürgerschaft. Erst im Jahr 1997 wurde die ehemalige britische Kolonie an China zurückgegeben –

Rückgabe war an gewisse Bedingungen geknüpft, die die Demonstranten durch Peking verletzt sehen. Dass sie nun aber ausgerechnet bei der gnadenlosen Ex-Kolonialmacht um Rechte, Freiheit und Demokratie bitten, zeugt von den geschichtlichen Wissenslücken der Aktivisten.