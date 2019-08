USA als Drahtzieher hinter den Protesten in Hongkong? (Video)

Protestler versperren den Eingang zu den Terminals am Internationalen Flughafen von Hongkong am 13. August.

Die chinesische Sonderverwaltungszone Hongkong kommt nicht zur Ruhe. Nach zwei Tagen Sperrung wegen der Demonstrationen ist der internationale Flughafen nun wieder in Betrieb. Die Proteste sind jedoch noch nicht vorbei.

Peking wirft den USA vor, die Unruhen anzufachen. In der Vergangenheit mischte sich Washington bereits mehrfach mittels Organisationen wie dem National Endowment for Democracy oder USAID in die inneren Angelegenheiten anderer Staaten ein. Und erst im Mai trafen sich US-Außenminister Mike Pompeo, US-Sicherheitsberater John Bolton und US-Vizepräsident Mike Pence mit den Anführern der Proteste in Hongkong.