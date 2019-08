Medien: Pakistan bringt Waffen und Ausrüstung zur Luftwaffenbasis an Grenze zu Indien

Quelle: Reuters

Indische Medien berichten, dass Pakistan Waffen und Ausrüstung an eine Luftwaffenbasis in der Nähe der Grenze zu Indien transportiert. Außerdem sollen auch pakistanische Kampfjets in die Gegend verlegt werden, was die Gefahr eines Zusammenstoßes verschärfen könnte.

Die pakistanischen Streitkräfte haben damit begonnen, zusätzliche Waffen und Ausrüstung zu ihrer Luftwaffenbasis Skardu nahe der indischen Grenze zu transportieren. Das berichtete The Times of India am Montag. Ungenannte Quellen sollen der Zeitung mitgeteilt haben: Drei C-130-Transportflugzeuge der pakistanischen Luftwaffe wurden am Samstag eingesetzt, um Ausrüstung zu ihrer Basis Skardu nahe dem föderalen Territorium Ladakh zu transportieren. Die betroffenen indischen Behörden beobachten die Bewegung der Pakistanis entlang der Grenzgebiete genau. Den Quellen zufolge sollen demnächst auch JF-17-Kampfjäger auf die Luftwaffenbasis Skardu verlegt werden, um an kommenden Übungen der Luftstreitkräfte teilzunehmen. Diese Schritte erfolgen inmitten verschärfter Spannungen in den Beziehungen zwischen Islamabad und Neu-Delhi. Ausgelöst wurden diese durch die Entscheidung der indischen Regierung, den Sonderstatus von Jammu und Kashmir aufzuheben und zwei neue föderale Territorien in der Region zu schaffen: Jammu und Kashmir sowie Ladakh. Pakistan bestreitet die Autorität der indischen Regierung über die Region und verurteilt die indische Entscheidung. Derzeit sind weiterhin islamistische Organisationen in Jammu und Kashmir tätig und streben danach, sich von Indien loszulösen und die Unabhängigkeit der Region zu erklären oder Teil Pakistans zu werden. An der Kontrolllinie, die de facto als Grenze zwischen dem indischen und dem pakistanischen Teil Kaschmirs gezogen wurde, finden ständig Konflikte statt, die zu einer Verschärfung der bestehenden Situation führen.