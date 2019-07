Wegen Hongkong: KP-Funktionär soll FDP-Chef Lindner 30 Minuten lang angeschrien haben

Quelle: Reuters © Joachim Herrmann (Archivbild). FDP-Chef Christian Lindner während eines Medientermins in Berlin am 11. Februar 2019.

Es sollte ein Reise werden, mit der sich die FDP neue Freunde in Asien macht. Doch laut Medienberichten verlief der Aufenthalt in China alles andere als freundschaftlich. Im Gegenteil: Es soll zu einem Eklat wegen der Proteste in Hongkong gekommen sein.