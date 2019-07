Peking schließt Einsatz regulärer Truppen in Hongkong nicht aus

Chinesische Streitkräfte, die in Hongkong stationiert sind, könnten auf Ersuchen der lokalen Verwaltung zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung eingesetzt werden. Peking sieht seine Repräsentanz in Honkong durch die gewaltsamen Demonstrationen entstellt.

Wu Qian, Sprecher der Chinesischen Volksbefreiungsarmee (PLA), sagte auf einer Pressekonferenz am Mittwoch, dass das chinesische Militär die Demonstrationen in Hongkong genau beobachtet habe, insbesondere die Proteste am vergangenen Sonntag, bei denen "die Repräsentanz Pekings in der Sonderverwaltungsregion verwüstet" worden sei.

Oberst Wu erklärte auf der Pressekonferenz während der Vorstellung des neuen Weißbuchs zur Verteidigung Chinas:

Wir verfolgen aufmerksam die Entwicklungen in Hongkong, insbesondere den gewaltsamen Angriff auf das Verbindungsbüro der Zentralregierung durch Radikale am 21. Juli.

Das Verhalten der radikalen Demonstranten stelle die Autorität der Zentralregierung in Peking und die "Ein Land – Zwei Systeme"-Doktrin in Frage. Dies sei absolut inakzeptabel, so der Sprecher.

Auf die Frage, wie das chinesische Militär mit der Situation in Hongkong umgehen werde, antwortete Wu, ohne dies näher auszuführen: "Artikel 14 des Garnisonsgesetzes enthält klare Bestimmungen".

Dieser Artikel im Garnisonsgesetz von Hongkong besagt, dass die lokale Verwaltung die Zentralregierung in Peking um Unterstützung durch die in Honkong stationierte PLA-Garnison bitten kann, um die öffentliche Ordnung aufrechtzuerhalten und im Katastrophenfall Hilfe zu leisten. Im Falle eines Einsatzes würden die Truppen die gestellten Aufgaben ausführen und umgehend zu ihrem Stützpunkt zurückkehren.

Oberst Wus Äußerungen reflektieren auch die Verlautbarungen des Leiters des Verbindungsbüros in Peking Wang Zhimin und die des chinesischen Außenministeriums.

