Animationsstudio in Kyoto: Brandstifter tötete wegen gestohlener Idee

Quelle: Reuters © Kyodo Das brennende Animationsstudio in Kyoto, Japan, 18. Juli 2019

Insgesamt 33 Menschen kamen durch Brandstiftung in einem Animationsstudio in Kyoto ums Leben. Das Motiv des Tatverdächtigen war Zorn über den Diebstahl seiner Ideen. Unklar ist, ob die Todesdrohungen per E-Mail im Zusammenhang mit der Brandstiftung stehen.