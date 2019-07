Japan: Mindestens 20 Tote nach Brandanschlag auf Animationsstudio

Quelle: Reuters © INSTAGRAM / @XRAY_RAIX via REUTERS. Bild aus den sozialen Medien vom Brand im Animationsstudio in Kyoto, Japan, 18. Juli 2019.

Ein 41-jähriger Mann hat in einem Animationsstudio im japanischen Kyoto einen Brand gelegt. Er soll Benzin an dem Gebäude versprüht und daraufhin das Feuer gelegt haben. Es gibt Tote und Verletzte. Das Studio ist bekannt für Serien wie "K-On!" und "Suzumiya Haruki no Yūutsu".