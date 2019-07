China: USA sollten in Taiwan nicht mit dem Feuer spielen

Während eines Besuchs in Ungarn am Freitag sagte der chinesische Außenminister Wang Yi, dass keine ausländische Streitmacht die Wiedervereinigung Chinas stoppen könne und keine ausländische Streitmacht versuchen dürfe, einzugreifen.

Er reagierte damit auf die Ankündigung des US-Außenministeriums von Montag, den möglichen Verkauf von M1A2T-Abrams-Panzern, Stinger-Raketen und damit verbundenen Rüstungsgütern an Taiwan in geschätztem Wert von 2,2 Milliarden US-Dollar zu genehmigen, mit dem sich Washington über das Ein-China-Prinzip hinwegsetzt, demzufolge die Insel integraler Bestandteil Chinas ist.

Wir fordern die USA auf, die Schwere der Taiwan-Frage voll und ganz anzuerkennen (und) in der Taiwan-Frage nicht mit dem Feuer zu spielen", sagte Wang während einer Pressekonferenz in Budapest.

Peking wird zudem Sanktionen gegen US-Unternehmen verhängen, die an Waffenverkäufen an Taiwan beteiligt sind. Das teilte das chinesische Außenministerium am Freitag mit. Der Sprecher des Außenministeriums Geng Shuang erklärte:



US-Waffenverkäufe an Taiwan stellen einen schweren Verstoß gegen das Völkerrecht und die Grundnormen für die internationalen Beziehungen dar.