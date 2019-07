Indien bekundet Interesse an Kauf von 18 Su-30MKI Mehrzweck-Kampfjets aus Russland

Quelle: Reuters

Nach einer abgeschlossenen Lieferung von Su-30MKI-Kampfjets an Indien aus Russland hat Neu-Delhi Interesse an 18 weiteren Flugzeugen bekundet. Das teilte ein hoher russischer Beamter mit. Außerdem soll Indien an der Modernisierung seiner T-90 Panzer interessiert sein.