Nach Massenprotesten in Hongkong: Umstrittenes Auslieferungsgesetz ist vom Tisch

Seit dem 1. Juli 1997 gehört Hongkong wieder zur Volksrepublik China. Der Vertrag zur Rückgabe der britischen Kolonie regelte Besonderheiten für Hongkong. Nach Meinung von aktuell Millionen von Demonstranten widersprach der jüngste Entwurf eines Gesetzes den Vereinbarungen des Rückgabevertrags. Mit den Protesten kritisierten die Teilnehmer daneben auch die fehlende Kennzeichnung von Polizisten, auf deren Uniformen sich keine Identifikationsmarken befänden, und warfen der Polizei unverhältnismäßigen Einsatz von Gewalt vor. Menschenrechtsgruppen fordern dazu Untersuchungen.

Carrie Lam versprach als Regierungschefin Hongkongs nun, dass das Gesetz "tot" sei:

Der Vertreter der Civil Human Rights Front, Bonnie Leung, fasst die Skepsis an dem jüngsten Versprechen der Regierung zusammen:

Wir können das Wort "tot" weder in einem Gesetz Hongkongs noch sonst in irgendeinem Justizvorgang im LegCo (Legislative Council of Hong Kong) finden. Also: Wie kann die Regierung uns da sagen, dass wir unseren Rechtsstaat bewahren müssen, wenn sie selbst den Grundsatz der Rechtsstaatlichkeit nicht selbst angewandt hat.