Putin: Es gibt keine Alternative zu einer diplomatischen Einigung auf koreanischer Halbinsel

Quelle: Sputnik

In Duschanbe fand am Sonntag der Gipfel der Konferenz über Interaktion und vertrauensbildende Maßnahmen in Asien statt. Der russische Präsident nahm daran teil und betonte, dass es keine Alternativen zum friedlichen diplomatischen Weg auf der koreanischen Halbinsel gibt.