Lawrow: Ultimaten werden das Problem der koreanischen Halbinsel nicht lösen

Die Frage der koreanischen Halbinsel sollte im Dialog gelöst werden, Ultimaten können nicht zu einer Lösung beitragen. Das erklärte der russische Außenminister Sergei Lawrow am Donnerstag nach den "2+2"-Gesprächen zwischen den russischen und japanischen Außen- und Verteidigungsministern. Er betonte:

Unsere Haltung zur Situation auf der koreanischen Halbinsel liegen nah bei einander. Wir befürworten seine vollständige Denuklearisierung.

Die Probleme der Halbinsel sollten in ihrer Gesamtheit gelöst werden, sowohl durch den Dialog zwischen den USA und Nordkorea, zwischen Nord- und Südkorea als auch im Rahmen der multilateralen Bemühungen um die Schaffung einer Zone des Friedens und der Sicherheit in Nordostasien. Gleichzeitig ist klar, dass es, wie in jeder anderen Konfliktsituation, unmöglich ist, mit Ultimaten etwas zu erreichen.