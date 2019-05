Malaysia wehrt sich gegen Müll aus dem Ausland: "Wir werden nicht die Müllhalde der Welt sein"

Quelle: Reuters © Lai Seng Sin Plastikmüll außerhalb der illegalen Recyclingfabrik in Jenjoram, Malaysia

Malaysia will 3.000 Tonnen nicht recyclebaren Kunststoffs an die Herkunftsländer zurückschicken. Die Umweltministerin kündigte an, 60 Container stünden zur Rückführung in die USA, nach China und Kanada bereit. Man wolle "nicht die Müllhalde für die Welt" sein.