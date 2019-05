LIVE: Thailands König Maha Vajiralongkorn wird gekrönt

Zum ersten Mal seit fast 70 Jahren krönt Thailand wieder einen König. Die pompöse Zeremonie hat am Samstag im Großen Palast in Bangkok stattgefunden. Rama X. ist nun voll in Amt und Würden. Aber vorbei sind die Feiern noch lange nicht: Sie sollen bis in den Oktober dauern.