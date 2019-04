Rechnung aus Nordkorea: Haben die USA Kosten für medizinische Behandlung Otto Warmbiers beglichen?

Insgesamt zwei Millionen US-Dollar mussten die USA angeblich an Nordkorea für die medizinische Behandlung des verurteilten US-Studenten Otto Warmbier bezahlen. Die Rechnung, so wurde nun bekannt, war Bedingung für die Ausreise Warmbiers.

Die Washington Post berichtet, in Kenntnis einer Rechnung für die Behandlung Otto Warmbiers aus Pjöngjang zu sein und bezieht sich dabei auf zwei nicht genannte Quellen in der US-Regierung. Otto Warmbier hatte im Jahr 2016 eine Gruppenreise nach Nordkorea angetreten und war dort im März 2016 zu 15 Jahren Arbeitslager verurteilt worden. Als Grund wurden "feindliche Handlungen gegen den Staat" angegeben. Er soll im Januar 2016 ein politisches Plakat in einem Hotel in Pjöngjang entwendet haben.

Ein Jahr später wurde er in einem komatösen Zustand in die USA ausgeflogen. Sein Gesundheitszustand verschlechterte sich jedoch weiter, so dass er nach wenigen Tagen in den Vereinigten Staaten verstarb. Damit Warmbier ausgeflogen werden konnte, so wurde nun erstmalig bekannt, mussten die USA unterschreiben, dass sie zwei Millionen Dollar für die medizinische Behandlung an die nordkoreanische Regierung zahlen würden. Ob die Rechnung beglichen wurde, ist strittig.

Die Rechnung hätten der US-Sondergesandte Joseph Yun und ein US-Arzt bei ihrer Reise nach Nordkorea erhalten, wo sie den erkrankten Otto Warmbier besuchten. Erst im Juni 2017 hätte die US-Seite von dem schlechten Gesundheitszustand Warmbiers erfahren.

Unbestätigten Berichten zufolge habe US-Präsident Donald Trump angewiesen, die Rechnung zu begleichen, um den US-Bürger ausfliegen zu können. Anderen Berichten zufolge soll die Rechnung auch weiterhin nicht beglichen worden sein. Die Zahlungsverpflichtung wurde in Nordkorea unterschrieben, das Weiße Haus will hierzu nicht Stellung beziehen. Der Vater von Otto Warmbier, Fred Warmbier, sagte der Presse, er habe von einer solchen Rechnung nichts gewusst.

Die US-Regierung wirft Nordkorea vor, den Studenten misshandelt, gefoltert und letztlich durch ihre Handlungen getötet zu haben. US-Ärzte konnten jedoch keine Verletzungen an Warmbier feststellen. Seine Eltern sprachen sich gegen eine Autopsie aus. Die nordkoreanische Seite besteht darauf, dass Warmbier eine Lebensmittelvergiftung und eine schwere allergische Reaktion auf die ihm hierfür verabreichten Medikamente erlitten habe.

Bei dem Besuch in Nordkorea konnten weder Yun noch der ihn begleitende US-Arzt feststellen, dass die Ärzte im Friendship Hospital für ausländische Gäste, in welchem Warmbier behandelt wurde, nicht alles in ihrer Macht stehende getan hätten, um den Gesundheitszustand des US-Amerikaners zu verbessern.

Die USA fordern im Gegenzug von Pjöngjang Schadensersatzzahlungen an die Familie des Verstorbenen in Höhe von mehr als 500 Millionen US-Dollar. Die Summe setzte ein US-Gericht fest.