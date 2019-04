Proteste auf Okinawa nachdem US-Marine-Soldat seine Freundin und dann sich selbst tötet

Quelle: www.globallookpress.com © Richard Artrero de Guzman Proteste gegen das US-Militär, Okinawa, Japan.

Nach dem erneuten Mord an einer Japanerin, durch einen US-Marine-Soldaten, fordern japanische Beamte mehr Disziplin. Die Soldaten wurden angewiesen, sich am Tag der Beerdigung nicht in der Öffentlichkeit zu zeigen. Zu groß ist die Wut der Japaner auf das US-Militär.