Schweden untersucht Botschafter in China – wegen geheimer Gespräche zu verhaftetem Buchherausgeber

Quelle: Reuters © Bobby Yip Proteste zur Freilassung von Gui Minhai in Hongkong, China, 19. Januar 2016.

Die schwedische Botschafterin in China steht in der Kritik, sich unerlaubter Weise in politische Belange eingemischt zu haben. Sie hielt Gespräche zur Freilassung des schwedischen Staatsbürgers und Buchherausgebers Gui Minhai in Stockholm ab, ohne die Genehmigung ihrer Regierung.