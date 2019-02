Lawrow: Russland unterstützt Tadschikistan bei Modernisierung von Armee und Grenzsicherung

Russland wird Tadschikistan bei der Modernisierung seiner Streitkräfte und der Stärkung seiner Staatsgrenze angesichts der aus Afghanistan ausgehenden Bedrohungen unterstützen, so der russische Außenminister Sergej Lawrow am Dienstag nach Gesprächen mit seinem tadschikischen Amtskollegen Sirodjiddin Muhriddin. Lawrow erklärte:

Der Minister verwies auf die Rolle des russischen Militärstützpunktes in Tadschikistan und betonte, dass er ein wichtiger Faktor für die Sicherheit Tadschikistans und die gemeinsamen Herausforderungen der Organisation des Vertrags über kollektive Sicherheit (OVKS) darstelle. Der Minister sagte weiter:

Wir haben einige interessante Ideen zur Entwicklung der Zusammenarbeit in Zentralasien geäußert, um die verbleibenden Probleme hier am effektivsten zu lösen und die harmonische Entwicklung aller Staaten der Region zu fördern. […] Russland ist bereit, sich an diesen Prozessen zu beteiligen, indem es die historischen Verbindungen, die gemeinsame wirtschaftliche Basis, die während der Sowjetzeit geschaffen wurde, und natürlich das gemeinsame Interesse an der Aufrechterhaltung der Sicherheit dieser Region, in der unsere Verbündeten und Freunde leben, nutzt.