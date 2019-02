"Ohne uns geht es nicht!": Afghanische Regierung kritisiert Gespräche mit den Taliban in Moskau

Quelle: RT Delegation der Taliban-Vertreter in Moskau im November 2018.

Die Gespräche in Moskau mit den Taliban ohne die afghanische Regierung haben keinen Sinn, sagen Regierungsgrößen in Kabul. Die Taliban dagegen halten am Ausschluss der Regierung fest - bis die US-Truppen das Land verlassen. Ex-Präsident Hamid Karsai will vermitteln.