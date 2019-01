Botschafter: Transfer von russischen Raketenabwehrtechnologien an Nordkorea ist ausgeschlossen

Quelle: Sputnik

Laut einem Raketenabwehrbericht, das in den USA herausgearbeitet wurde, soll Nordkorea Raketenabwehrtechnologien aus Russland erhalten haben. Russlands Botschafter in Nordkorea hat in einem Interview jedoch deutlich betont, dass dies ausgeschlossen ist.