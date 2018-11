Chinesischer Präsident Xi Jinping: Bedeutung unserer Arbeiter wieder in den Mittelpunkt zu stellen

Der chinesische Präsident Xi Jinping hat bei einem Treffen mit der Führung des chinesischen Gewerkschaftsbundes die führende Rolle der Arbeiterklasse in seinem Land betont und die Gewerkschaften aufgefordert, die marxistische Methode bei der Behebung von Problemen zu verbessern.

Xi Jinping traf sich am Montag mit der neu gewählten Führung des Gesamtchinesischen Gewerkschaftsbundes (ACFTU), wie die chinesische Zeitung Renmin Ribao berichtete. Der chinesische Präsident rief dazu auf, "die hunderte Millionen von Arbeiter des Landes zu mobilisieren, um in der neuen Ära Errungenschaften zu erreichen und für die Sache der Arbeiter- und Gewerkschaftsbewegung Bahn zu brechen".

Xi zufolge ist die Arbeiterbewegung ein wichtiger Bestandteil der Sache der Partei. Es müssten Reformen und Erneuerungen in der Gewerkschaftsarbeit vorangebracht werden. Chinas oberster Vertreter ermutigte die Gewerkschaftsführer, kühn ihre Verantwortung zu übernehmen und gratulierte ihnen zum Erfolg des 17. Gewerkschaftstages des ACFTU. Er grüßte die Arbeiter und Gewerkschaftsaktivisten aller ethnischer Gruppen.

Die Gewerkschaften müssten ihre Fähigkeiten verbessern, die marxistische Haltung, Weltanschauung und Methode bei der Analyse und Behebung von Problem zu verbessern.

Der chinesische Präsident erklärte, dass die Arbeiterorganisationen die standhafte Umsetzung des Parteiwillens mit effektiven Anstrengungen, den Arbeitern zu dienen, verbinden müssten. Die Arbeiterklasse müsse vollauf herangezogen werden, um die Ziele des letzten Parteitages der Kommunistischen Partei Chinas zu erreichen.

Xi zufolge liegt es in der politischen Verantwortung der Gewerkschaften, die Arbeiter und das Volk dahingehend zu führen, der Partei zu folgen und die Klassenbasis sowie die öffentliche Unterstützung der Regierungsführung durch die Partei zu stärken.

Die Gewerkschaften sollten die ideologische und politische Arbeit unter den Belegschaften verbessern und stärken, so Xi. Zudem müssten Landarbeiter so weit wie möglich in die Arbeit der Gewerkschaften miteinbezogen werden, um sie zu einer neuen, zuverlässigen Kraft hinter der Arbeiterklasse zu machen.

Der chinesische Präsident empfahl der Gewerkschaftsführung, bei ihren Aktivitäten die Arbeiter in den Mittelpunkt zu stellen. Sie müssten sich auf die Themen konzentrieren, die für die Arbeiter am dringendsten und wichtigsten sind. Die Gewerkschaften sollten Präsident Xi zufolge die Rechte und Interessen der Arbeiter schützen und ehrlich der Arbeiterklasse sowie dem Volk dienen.

Xi versprach, dass die Regierung die Ausbildung, Führung und Aufsicht der Gewerkschaftskader verbessern werde. Zudem werde sie die Verbindung zwischen der Partei und der Arbeiterklasse sowie dem Volk stärken.

Die Partei- und Regierungsgremien auf allen Ebenen müssten das Parteiprinzip verwirklichen, sich ganz auf die Arbeiterklasse zu verlassen und den Status der Arbeiterklasse als führende Kraft bewahren.