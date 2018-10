Parlamentswahlen in Afghanistan: Schockstarre nach Mord an Polizeichef und Geheimdienstleiter

Quelle: Reuters © Mohammad Ismail Kisten mit Wahlunterlagen, Kabul, Afghanistan, 18. Oktober 2018

Am Samstag finden in Afghanistan die längst überfälligen Parlamentswahlen statt. Diese wurden aufgrund der Sicherheitssituation mehrmals verschoben. In Kandahar wurden der Polizeichef und der Geheimdienstleiter ermordet. Der NATO-Kommandeur kam mit dem Leben davon.