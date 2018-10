Afghanistan: Jeden Monat bis zu 200 Opfer durch Minen

In Afghanistan werden jeden Monat bis zu 200 Menschen durch Minen getötet oder verletzt. Die Opfer sind meist Zivilisten, 30 Prozent davon Kinder. Die Aufklärungsarbeit unter der Bevölkerung wird durch die unsichere politische Situation im Land erschwert.

In den letzten 30 Jahren wurden in Afghanistan 19 Millionen nicht detonierte Minen und sogenannte Unkonventionelle Spreng- und Brandvorrichtungen (IEDs) aufgespürt und unschädlich gemacht. Dennoch sterben oder verletzten sich im Jahr 2.000 Menschen durch Minen. Es könnte mehrere hundert Jahre dauern, bis das Land von den tödlichen Explosionsmitteln befreit wird.

Die Opferzahlen stellte das "Mine Detection Center" (MDC) am Sonntag vor. Der Leiter des MDC, Mohammad Shahab Hakimi, kommentierte diese:

Jeden Monat werden 180 bis 200 Menschen (getötet oder verletzt), dies bedeutet, dass im Jahr (rund) 2.000 Menschen Opfer von Minen werden. Die Unglücksfälle haben zugenommen.

Rund 2.000 Quadratkilometer Land müssen in Afghanistan noch von Minen befreit werden. Wichtig ist auch die Aufklärung der Menschen über die Gefahren. Nafisa, eine Mitarbeiterin des MDC, sagt:

Es macht mich froh, wenn ein Mann, Frauen und Kinder sich der Minen bewusst werden – denn diese sind der gemeinsame Feind.

Die Aufklärungsarbeit unter der Bevölkerung wird zu oft durch die unsichere politische Situation im Land erschwert. Dem Bericht des "Land Mine Monitor" nach liegt Afghanistan in der Zahl der Minenopfer weltweit an zweiter Stelle. Seit letztem Jahr belegt der Jemen den ersten Platz. Im Jahr 2016 wurden 8.605 Menschen durch Minen getötet oder verletzt. Rund 30 Prozent der Opfer in Afghanistan sind Kinder, und die Minen rauben den Afghanen das Land. Sie liegen oft in der Nähe von Schulen und auf Feldern. Die Zahl der Menschen mit Amputationen durch Minenverletzungen wird auf etwa 100.000 geschätzt.

