Protest vor Bundeswehr-Camp in Afghanistan hält an: Ex-Mitarbeiter fordern Asyl in Deutschland

Dutzende Afghanen demonstrieren seit Wochen vor dem Camp Marmal der Bundeswehr und fordern Asyl ein. In Afghanistan, so fürchten sie, drohe ihnen aufgrund der Zusammenarbeit mit den Deutschen der Tod. Das Verteidigungsministerium dagegen sieht keinerlei Gefahren.

Rund 150 Menschen protestieren seit drei Wochen vor dem Camp Marmal, im Norden Afghanistans, so berichtete der Spiegel. Die Demonstranten blockierten den Eingang zum Camp. Bei den Demonstranten handelt es sich um ehemalige Angestellte: Dolmetscher, Sicherheitspersonal oder Küchengehilfen. Für die ehemaligen Arbeiter haben die Deutschen ein Versprechen gebrochen und ihnen trotz ihrer Mitarbeit kein Asyl in Deutschland gewährt. Zalmai Nikbin, der mehrere Jahre als Dolmetscher für das Militär tätig war, sagte dem Spiegel:

Wir wollen nach Deutschland. Hier ist es für uns lebensgefährlich.

Geleitet wird der Protest von einem Mann namens Dschawad Sultani. Er sieht sich und die anderen in Lebensgefahr. Das Verteidigungsministerium hatte im Falle der Mitarbeiter entschieden, dass keine unmittelbare Gefahr bestehe. In zwei Fällen habe lediglich eine "latente Gefahr" bestanden. Die Demonstranten versuchten Beweise vorzubringen, welche die Bedrohung durch die Taliban begründen. Manche waren bis zu 10 Jahren für die Bundeswehr tätig. Die Beweise wurden als unecht abgetan.

In früheren Jahren sah der Umgang mit den afghanischen Helfern noch anders aus. Über 760 Ex-Mitarbeitern und deren Familien wurde aufgrund ihrer Arbeit Asyl in Deutschland gewährt. Auf diesem Weg wollte man sie vor der Rache der Taliban schützen. Außerhalb Deutschlands ist Camp Marmal in Afghanistan - nach den Marmalgebirge benannt - das größte Feldlager der deutschen Streitkräfte. Hier sind rund 980 deutsche Soldaten und Soldatinnen stationiert. Nahe dem internationalen Flughafen von Masar-e Scharif gelegen, sind dort neben Bundeswehrsoldaten NATO- und alliierte Truppen stationiert.

Mehr zum Thema - Frieden mit "Terroristen"? Taliban bestätigen zweite Runde von Friedensgesprächen mit USA

Es gibt viele ähnliche Geschichten von ehemaligen afghanischen Dolmetschern, die von ihren NATO-Arbeitgebern zurückgelassen werden und um ihr Recht auf Asyl in Großbritannien, in den USA und anderswo kämpfen. Die Taliban sind in Afghanistan wieder auf dem Vormarsch. Im September nahmen sie acht Polizeiposten im Norden Afghanistans ein. Analysten sehen gar die Stärke der Taliban genauso hoch wie vor der US-geführten Invasion im Jahr 2001.

Der Leiter der Demonstration erzählte, dass ein ehemaliger Sicherheitsberater der Bundeswehr, der um Ausreise nach Deutschland gebeten hatte, mittlerweile in Kundūz den Taliban zum Opfer gefallen ist. Aufgeben wollen die Demonstranten so schnell nicht.