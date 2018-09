Steigende Nachfrage: Indien will in zehn Jahren 100 neue Flughäfen bauen

© Simon Belcher / Global Look Press

Es wird erwartet, dass sich die Zahl der Flughäfen in Indien im nächsten Jahrzehnt verdoppeln wird, da die Regierung die wachsende Nachfrage des indischen Luftverkehrsmarktes befriedigen will. Dabei sollen in dem Land für 60 Milliarden US-Dollar 100 neue Flughäfen entstehen.