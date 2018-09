China bestreitet Pläne für Truppenstationierung in Afghanistan

Peking hat Nachrichtenberichte zurückgewiesen, die behaupten, dass China militärische Unterstützung und Truppen nach Afghanistan schicken wolle. Auch die afghanische Seite bestritt die Information und erklärte, dass keine Stationierung von Militärpersonal aus China geplant sei.

Die Sprecherin des chinesischen Außenministeriums Hua Chunying wies bei einem regelmäßigen Briefing am Mittwoch den Medienbericht, dass China Truppen nach Afghanistan schicken will, als "unwahr" zurück, berichtete die Asia Times.

Das Thema wurde von Reportern angesprochen, wonach die South China Morning Post am Dienstag ungenannte Quellen aus "der Nähe des chinesischen Militärs" zitierte, von denen eine behauptete, dass China wahrscheinlich Truppen in ein Trainingslager in Afghanistan schicken würde.

Die afghanische Botschaft in Peking wies die Behauptung zurück, dass chinesisches Militärpersonal im Land stationiert werden würde, woraufhin die Zeitung die Schlagzeile eindämpfte, in der ursprünglich behauptet wurde, dass China in Afghanistan ein Trainingslager bauen würde.

Anfang des Jahres berichtete ein russischsprachiges Medium, dass China Mittel und militärische Ausrüstung für eine neue Basis in der afghanischen Provinz Badachschan bereitstellen werde. Im Bericht wurden afghanische Sicherheitsbeamte zitiert, die sich auf Pekings Besorgnis über die Existenz von Terroristen zwischen den Uiguren, die in China leben, beziehen.

Afghanistan liegt außerdem in einem Gebiet, das für Chinas "Belt and Road"-Initiative von strategischer Bedeutung ist.