Einflussagenten-Gesetz: Botschafter Pekings in Australien beklagt "Mentalität des Kalten Krieges"

Quelle: Reuters © AAP/Mick Tsikas/via REUTERS Premierminister Malcolm Turnbull beim australisch-chinesischen Wirtschaftsrat (ACBC) 2018 in Canberra, Australien, 19. Juni 2018.

Australien will in diesem Monat neue Gesetze gegen eine befürchtete chinesische Einflussnahme verabschieden. Peking wirft Canberra seinerseits vor, Spannungen zu schüren. In den Häfen Australiens werden chinesische Frachtschiffe zunehmend aufgehalten.