Südkoreas Präsident betont gemeinsame Ziele mit Russland: Frieden und Ausbau der Transsib

Quelle: Reuters © Sputnik/Mikhail Klimentyev/Kremlin via REUTERS Der südkoreanische Präsident Moon Jae-in und der russische Präsident Wladimir Putin beim Ost-Wirtschaftsforum in Wladiwostok, Russland, 6. September 2017.

Der südkoreanische Präsident Moon Jae-in hob am Mittwoch die gemeinsamen Ziele mit Russland in der wirtschaftlichen Zusammenarbeit und atomaren Abrüstung hervor. Nach dem Friedensschluss mit Nordkorea hofft er auf den Anschluss an das transsibirische Streckennetz.