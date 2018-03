Kim Jong-un und Trump sind zu Gipfeltreffen bereit

Quelle: Reuters Karnevalsfiguren in Nizza, Frankreich, am 17. Februar 2018.

US-Präsident Donald Trump und der nordkoreanische Staatschef Kim Jong-un wollen sich in diesem Jahr zu einem historischen Gipfel treffen. Die Einladung ging von Kim aus. Trump stimmte zu, wie Offizielle in Südkorea und in Washington mitteilten.