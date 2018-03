Afghanistan: Präsident Ghani macht Taliban Friedensangebot und bietet politische Anerkennung an

Quelle: Reuters © Omar Sobhani Der afghanische Präsident Aschraf Ghani, der indonesische Vize-Präsident Muhammad Jusuf Kalla and die afghanische First Lady Rula Ghani bei der Sicherheitskonferenz in Kabul, Afghanistan, 28. Februar 2018.

Aschraf Ghani will den seit mehr als 16 Jahren tobenden Krieg in seinem Land beenden. Als Weg zum Dialog bietet er den Taliban die politische Anerkennung im Land an. Dieses Vorhaben gab er zum Auftakt der internationalen Sicherheitskonferenz in Kabul bekannt.